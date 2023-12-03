Haberler Fenerbahçe Başkana galibiyet sözü

Başkana galibiyet sözü

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Camiada ve taraftarlarda şok etkisi yaratan skorun ardından Başkan Ali Koç, cuma akşamı Samandıra'ya çıkarma yaptı. İdman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Koç'un 6-1'lik hezimetin kabul edilemez olduğunu ve futbolculara, "Sizden Sivasspor maçında büyük bir reaksiyon bekliyorum" dediği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkana galibiyet sözü

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Camiada ve taraftarlarda şok etkisi yaratan skorun ardından Başkan Ali Koç, cuma akşamı Samandıra'ya çıkarma yaptı. İdman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Koç'un 6-1'lik hezimetin kabul edilemez olduğunu ve futbolculara, "Sizden Sivasspor maçında büyük bir reaksiyon bekliyorum" dediği belirtildi.

SİZİ ÜZDÜK

Yapılan bu toplantıda futbolcuların da bir hayli üzgün olduğu vurgulanırken, takım kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin Başkan Ali Koç'a galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Futbolcular adına söz alan Mert Hakan ile İrfan Can'ın "Camiamıza, taraftarımıza ve sizlere hiç istemediğimiz bir üzüntü yaşattık. Bunu toparlamak bizim elimizde. Sivasspor'u yenip çıkışa geçeceğiz. Size söz veriyoruz" dedikleri öğrenildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: "2 penaltıyı da yemişler"
ABD'den soykırımcı İsrail'e dev cephane! Gazze'de Blu-109 katliamı
Maç sonu olay yorum! "Marmaray'la 28 istasyon var"
F.Bahçe'nin Krunic ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Krunic ısrarı!
Batshuayi meğer o takımla anlaşmış!
3 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Aralık)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Aralık Cumartesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." 07:49
Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" 07:23
Newcastle ManU'yu devirdi! Newcastle ManU'yu devirdi! 01:14
Newcastle ManU'yu devirdi! Newcastle ManU'yu devirdi! 00:59
Milan 4 hafta sonra galip! Milan 4 hafta sonra galip! 00:40
Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! 00:18
Daha Eski
Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! 00:18
Buruk: Kazanmamız gereken maçtı! Buruk: Kazanmamız gereken maçtı! 00:18
Cimbom ikinci yarıda açıldı! Cimbom ikinci yarıda açıldı! 00:18
Montella'dan eşleşme yorumu Montella'dan eşleşme yorumu 00:18
EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! 00:18
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 00:18