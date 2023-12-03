Başkana galibiyet sözü

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Camiada ve taraftarlarda şok etkisi yaratan skorun ardından Başkan Ali Koç, cuma akşamı Samandıra'ya çıkarma yaptı. İdman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Koç'un 6-1'lik hezimetin kabul edilemez olduğunu ve futbolculara, "Sizden Sivasspor maçında büyük bir reaksiyon bekliyorum" dediği belirtildi.

SİZİ ÜZDÜK

Yapılan bu toplantıda futbolcuların da bir hayli üzgün olduğu vurgulanırken, takım kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin Başkan Ali Koç'a galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Futbolcular adına söz alan Mert Hakan ile İrfan Can'ın "Camiamıza, taraftarımıza ve sizlere hiç istemediğimiz bir üzüntü yaşattık. Bunu toparlamak bizim elimizde. Sivasspor'u yenip çıkışa geçeceğiz. Size söz veriyoruz" dedikleri öğrenildi.