Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 4 bomba birden

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. maçında Nordsjaelland'a konuk oldu.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. maçında Nordsjaelland'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibine 6-1'lik skorla mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı.
Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri Nygren (3), Hey, Svensson ve Rasmussen kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golüyse Michy Batshuayi'den geldi.
Nordsjaelland bu sonuçla puanını 10'a çıkararak liderliğe yükseldi.
9 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. sıraya geriledi.
Nordsjaelland maçı sonrası ara vermeden pazartesi günü oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi.
Sıkıntı yaşadığı mevkileri ocak ayında kaliteli isimlerle takviye edecek olan Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi. Listede dört farklı mevki için dört oyuncu öne çıkmış durumda.
KRUNIC'TE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
Milan'ın Boşnak ön liberosu Rade Krunic'te önemli mesafe katedildi.
Bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli arttı.
BATSHUAYI'NİN YERİNE WERNER
Batshuayi'nin yerine ise Leipzig'den ayrılacak olan Timo Werner düşünülüyor.
STOPERE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Stoper transferinde de Çağlar Söyüncü dosyası yeniden açıldı.
Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmeler sürüyor.
VELDE GÜNDEME ALINDI
Fenerbahçe ayrıca Lech Poznan'ın sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi de gündemine aldı.
24 yaşındaki Norveçli yıldız bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.