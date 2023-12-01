Haberler Fenerbahçe King Ada vapurunda

King Ada vapurunda

İngiliz basını, Joshua King'in ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu. Ada medyasında yer alan haberlerde; Sheffield United'ın Norveçli golcüyle prensip anlaşmasına vardığının altı çizildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan King, sarı-lacivertli formayı bu sezon 11 maçta terletti ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
King Ada vapurunda
İngiliz basını, Joshua King'in ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu. Ada medyasında yer alan haberlerde; Sheffield United'ın Norveçli golcüyle prensip anlaşmasına vardığının altı çizildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan King, sarı-lacivertli formayı bu sezon 11 maçta terletti ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!
CANLI TAKİP | Gazze'de insani ara 3. kez uzatıldı! İsrail ve Hamas 8. günde 'geçiçi ateşkes'te mutabık kaldı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresini duyurdular
F.Bahçe Danimarka'da farklı yenildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Danimarka'da farklı yenildi!
İsmail Kartal: Özür diliyoruz!
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 1 Aralık 2023
CUMA HUTBESİ DİYANET | 🤲 1 Aralık Cuma hutbesi DİNLE, konusu, PDF İNDİR
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 1 Aralık
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buz devri Buz devri 01:46
İsmail stopere geçti İsmail stopere geçti 01:43
Real Madrid’i dize getirdi Real Madrid’i dize getirdi 01:39
Livakovic çaresiz Livakovic çaresiz 01:40
19 yıl sonra 6 gol yedi 19 yıl sonra 6 gol yedi 01:42
Her şey yanlış Her şey yanlış 01:43
Daha Eski
İsmail Kartal: Özür diliyoruz! İsmail Kartal: Özür diliyoruz! 01:19
İsmail Kartal: Özür diliyoruz! İsmail Kartal: Özür diliyoruz! 01:26
Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" 01:26
Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" 01:29
İsmail Yüksek paylaşılamıyor! İsmail Yüksek paylaşılamıyor! 01:32
Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! 01:32