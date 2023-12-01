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King Ada vapurunda
İngiliz basını, Joshua King'in ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu. Ada medyasında yer alan haberlerde; Sheffield United'ın Norveçli golcüyle prensip anlaşmasına vardığının altı çizildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan King, sarı-lacivertli formayı bu sezon 11 maçta terletti ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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