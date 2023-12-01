İsmail stopere geçti

Tecrübeli hoca, Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu, 5 değişikliğe gitti. Samet Akaydin ve Mert Müldür'ü statü gereği, Ferdi Kadıoğlu'nu da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemezken, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekti. Kartal savunmanın göbeğinde bu kez İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek ikilisine şans verdi. Oosterwolde sol bekte, Osayi Samuel sağ bekte ve Batshuayi ise forvette oynadı. İsmail Kartal'ın planı tutmayınca 6-1'lik farklı mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

VAR'DAN İKİ İPTAL

F.BAHÇE'nin Danimarka'da bulduğu iki gol VAR'a takıldı... Önce 44'te Szymanski'nin attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 58'de ise Batshuayi'nin kaydettiği gol ofsayt sebebiyle sayılmadı