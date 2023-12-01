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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Danimarka ekibi Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncularından İrfan Can Kahveci, maçın ardından tribünlerle tartıştı. Milli futbolcuyu güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:01
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

Milliyet'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın oyuna sonradan dahil ettiği İrfan Can Kahveci, kendisine tepki gösteren bir taraftarla tartışma yaşadı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla yenildiği maçta saha kenarında bulunan bir grup taraftar, İrfan Can Kahveci'ye sert çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

İrfan Can Kahveci bu tepkiler sonrası çılgına döndü ve tribünlere doğru yürümeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi Samuel takım arkadaşını kolundan tutmaya çalıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

İrfan Can Kahveci bu sırada takım arkadaşından sıyrıldı ancak bu kez önüne güvenlikler çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

İrfan Can Kahveci'yi sakinleştiren isim İsmail Yüksek oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu çılgına döndü! Taraftarla tartıştı

Nordsjaelland mücadelesi için Right to Dream Park'a gelen Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.

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