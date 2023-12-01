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Buz devri

-6 derece sahaya çıkan Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanından buz kesti. Rakibine 6-1’lik skorla boyun eğen sarı-kanarya, bu sonuçla grup liderliğini de kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Buz devri

Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland'a konuk olan F.Bahçe, Farum Park'ta adeta dondu kaldı. -6 derecede oynanan maçta sahada pek bir varlık gösteremeyen sarı-lacivertliler, Danimarka ekibine 6-1'lik skorla boyun eğdi. Farum Park'ta adeta buz kesen F.Bahçe, bu sonuçla liderliği de Nordsjaelland'a bıraktı. Danlar, 21'de Hey'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Svensson farkı 2'ye çıkardı

NYGREN'İ DURDURAMADIK

Avrupa golcüsü Batshuayi 43'te skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan ev sahibiydi. 55'te Nygren yeniden farkı 2'ye yükseltti. 66'da Rasmussen'in golüyle tabela 4-1 oldu. 75'te Nygren kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti. 84'te ise Nygren hat-trick ile günü tamamladı. Danimarka'da adeta çığ altında kalan Fenerbahçe, gruptan çıkmak için son karşılaşmada Spartak Trnava'yı mağlup etmek zorunda...

2.5 AY SONRA

BU sezon sakatlığı nedeniyle formadan uzun süre uzak kalan Cengiz Ünder, dün Nordsjaelland maçının ilk 11'inde yer aldı. Ligdeki Antalya maçından tam 2.5 ay sonra ilk 11'de şans bulan milli yıldız, performansıyla sınıfta kaldı. Fizik olarak henüz istenilen seviyede değildi. 62'de oyundan çıktı.

5 BİN TARAFTAR

Fenerbahçeli taraftarlar, Nordsjaelland deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. 9 bin 800 kişilik Farum Stadı'nda maç için sarı-lacivertli futbolseverlere 1200 bilet ayrılmıştı. Ancak Danimarka'da yaşayan Türk taraftarlar, stadın yarısından fazlasını doldurdu ve Farum Park'ta 5 bin Fenerbahçe taraftarı yer aldı.

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