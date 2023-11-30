Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de ocak ayında önemli değişiklikler yaşanacak.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de ocak ayında önemli değişiklikler yaşanacak.
Milli ara sonrası Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, averajla liderliğini sürdürdü.
UEFA Konferans Ligi'nde de 9 puanla zirveye yer alan Kanarya, kalan 2 maçını da kazanıp direkt olarak son 16 turuna yükselmek istiyor.
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapıyor.
Transfer için düğmeye basan sarı-lacivertliler, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapacacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, stoper, orta saha ve golcü transferi planlıyor.
Hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de oldukça kritik.
Sezonun ikinci bölümünde daha da kızışacak lig yarışından minimum kayıpla çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.
Teknik heyetin planları arasında yer almayan isimlerle ocak ayında birer birer yollar ayrılacak.
BATSHUAYI YOLCU!
Gözden çıkarılacak isimleri belirleyen Fenerbahçe'de ilk ayrılığın Michy Batshuayi olması bekleniyor.
Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Belçikalı golcü, arzu ettiği süreleri bulamıyor.
Çoğunlukla yedek kulübesinde kalan Batshuayi, oynayabileceği bir takıma gitmeyi amaçlıyor.
Belçika Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda sahne almak isteyen yıldız golcü, mümkün olduğu kadar çok maçta forma oynamak istiyor.
2 TALİBİ VAR!
Takıma veda etmesi beklenen Belçikalı futbolcuya ülkesinden 2 talip çıktı.
RMC Sport'un haberine göre; Michy Batshuayi'ye Club Brugge ve Royal Antwerp takımları ilgi gösteriyor.
Ocak ayında golcü takviyesi planlayan iki ekibin de Michy Batshuayi için devrede olduğu kaydedildi.
ANTWERP TRANSFERDE ÖNDE!
Royal Antwerp'in Batshuayi transferinde bir adım önde olduğu ifade edildi.
Kulüp yetkililerinin yıldız golcüyle müzakerelere başladığı ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.
Batshuayi'nin bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin de ayrılığa karşı çıkmayacağının altı çizildi.