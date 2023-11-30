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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ocak ayındaki transfer döneminde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim, gözden çıkarılan oyuncuları belirlemeye başladı. Önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da takımın yıldız ismiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ocak ayında ayrılığı gündeme gelen o ismin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 16:18
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de ocak ayında önemli değişiklikler yaşanacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Milli ara sonrası Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, averajla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

UEFA Konferans Ligi'nde de 9 puanla zirveye yer alan Kanarya, kalan 2 maçını da kazanıp direkt olarak son 16 turuna yükselmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Transfer için düğmeye basan sarı-lacivertliler, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapacacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, stoper, orta saha ve golcü transferi planlıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de oldukça kritik.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Sezonun ikinci bölümünde daha da kızışacak lig yarışından minimum kayıpla çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Teknik heyetin planları arasında yer almayan isimlerle ocak ayında birer birer yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

BATSHUAYI YOLCU!
Gözden çıkarılacak isimleri belirleyen Fenerbahçe'de ilk ayrılığın Michy Batshuayi olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Belçikalı golcü, arzu ettiği süreleri bulamıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Çoğunlukla yedek kulübesinde kalan Batshuayi, oynayabileceği bir takıma gitmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Belçika Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda sahne almak isteyen yıldız golcü, mümkün olduğu kadar çok maçta forma oynamak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

2 TALİBİ VAR!
Takıma veda etmesi beklenen Belçikalı futbolcuya ülkesinden 2 talip çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

RMC Sport'un haberine göre; Michy Batshuayi'ye Club Brugge ve Royal Antwerp takımları ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Ocak ayında golcü takviyesi planlayan iki ekibin de Michy Batshuayi için devrede olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

ANTWERP TRANSFERDE ÖNDE!
Royal Antwerp'in Batshuayi transferinde bir adım önde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Kulüp yetkililerinin yıldız golcüyle müzakerelere başladığı ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin yeni adresini duyurdular

Batshuayi'nin bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin de ayrılığa karşı çıkmayacağının altı çizildi.

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