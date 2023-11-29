Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe, listesini oluşturdu.
Hummalı bir operasyon yürüten Kanarya, stoper, orta saha ve golcü takviyesi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de yapılacak transferleri doğrudan etkileyecek.
BATSHUAYI'YE ÇİFTE TALİP!
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızına ülkesinden talipler var.
Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi, ocak ayında takımdan ayrılabilir.
Belçika'dan Club Brugge ve Antwerp'in Batshuayi'yi kadrosuna katmak için yarıştığı iddia ediliyor.
Golcü rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, alternatif isimleri belirledi.
JOTA'DAN KÖTÜ HABER!
Al-Ittihad'da forma giyen Jota'yı gündemine alan sarı-lacivertlilere şok bir haber geldi.
İngiltere'den The Times'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Jota ile yakından ilgileniyor.
Teknik direktör Postecoglou'nun yakından tanıdığı yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği kaydedildi.
Tottenham'ın Jota transferinde kiralama formülünü masaya yatırdığı öne sürüldü.
Al Ittihad'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jota'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.