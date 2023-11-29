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Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe kolları sıvadı. Batshuayi'nin ayrılma ihtimalinin artması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi için düğmeye bastı. Yıldız ismin transferi için uğraş veren Kanarya'ya kötü haber geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:32
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BURAK ŞENTÜRK
Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe, listesini oluşturdu.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Hummalı bir operasyon yürüten Kanarya, stoper, orta saha ve golcü takviyesi planlıyor.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de yapılacak transferleri doğrudan etkileyecek.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

BATSHUAYI'YE ÇİFTE TALİP!
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızına ülkesinden talipler var.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi, ocak ayında takımdan ayrılabilir.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Belçika'dan Club Brugge ve Antwerp'in Batshuayi'yi kadrosuna katmak için yarıştığı iddia ediliyor.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Golcü rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, alternatif isimleri belirledi.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

JOTA'DAN KÖTÜ HABER!
Al-Ittihad'da forma giyen Jota'yı gündemine alan sarı-lacivertlilere şok bir haber geldi.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

İngiltere'den The Times'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Jota ile yakından ilgileniyor.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Teknik direktör Postecoglou'nun yakından tanıdığı yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Tottenham'ın Jota transferinde kiralama formülünü masaya yatırdığı öne sürüldü.

Transferde kötü haber! Fenerbahçe'nin gözdesi Premier Lig'e

Al Ittihad'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jota'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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