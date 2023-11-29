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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Orta saha hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Portekiz'de buldu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:49
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Angola asıllı Portekizlinin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

FLORENTINO KİMDİR?

19 Ağustos 1999 tarihinde Angola'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Kariyerine Benfica altyapsında başladı. 2019'da A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Monaco ve Getafe formaları giydikten sonra Benfica'ya geri döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Florentino, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Yıldız ismin Portekiz ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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