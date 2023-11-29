TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe için Portekiz'den bir iddia geldi.
Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe için Portekiz'den bir iddia geldi.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden O Jogo, Benfica'da forma şansı bulamayan Florentino için F.Bahçe'nin ocak ayında teklifte bulunacağını ileri sürdü.
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24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla 14 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Angola asıllı Portekizlinin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
FLORENTINO KİMDİR?
19 Ağustos 1999 tarihinde Angola'da dünyaya geldi.
Kariyerine Benfica altyapsında başladı. 2019'da A takıma yükseldi.
Monaco ve Getafe formaları giydikten sonra Benfica'ya geri döndü.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Florentino, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin Portekiz ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.