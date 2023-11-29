SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı.
Takvim'de yer alan haberde kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nottinghan Forest, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak İngiliz kulübüne kesin bir yanıt vermediği öğrenildi.