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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'dan beklediği forma şansını bulamayan yıldız futbolcu için İngiliz ekibi resmi teklifte bulundu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Takvim'de yer alan haberde kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nottinghan Forest, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak İngiliz kulübüne kesin bir yanıt vermediği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Nottingham Forest yetkilileri ise Fenerbahçe'den en kısa sürede yanıt beklediklerini Sarı-Lacivertli kulübün resmi makamlarına ilettiği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

İngiliz kulübünün yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun olup olmadığı ise bilinmiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

27 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si ilk 11'de olmak üzere 14 resmi maçta forma giydi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

1 gol ve 1 asiste imza atan Kent, 560 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

İngiliz futbolcu, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Ryan Kent'in Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadığı için mutsuz olduğu iddiaları da daha önce yazılıp çizilmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

Ryan Kent'in sezon sonuna kadar Nottingham Forest'te forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

VASATIN ALTINDA KALDI

Bu sezon 14 resmi maçta çubuklu formayı giyen Ryan Kent 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın gözüne giremedi! İngilizler resmi teklifte bulundu

560 dakika sahada kalan İngiliz sol kanat istenilen performansı bir türlü yakalayamadı

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