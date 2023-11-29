Haberler Fenerbahçe Hazırlıklara devam

Hazırlıklara devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Nordsjaelland maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Hazırlıklara devam

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.

FRED DÜN TOPLA ÇALIŞTI

Pendikspor maçında sakatlanan Fred'den müjdeli haber geldi... Brezilyalı oyuncu, dünkü idmanda topla çalışmalara başladı. Nordsjaelland maçında forma giymesi zor gözüken Fred'in Sivasspor karşılaşmasında ise sahada olması bekleniyor.

DJIKU KOŞULARA BAŞLADI

Ludogorets maçında sakatlanan Djiku'nun milli arada takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli stoperin sakatlığı beklenenden uzun sürse de Djiku, dün koşulara başladı. Djiku, ligdeki Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilir.

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