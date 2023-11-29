Fenerbahçe'de tutku çok büyük

Fenerbahçe'nin yıldızı Dominik Livakovic, Hırvat basınından "sportske novosti"ye konuştu. Sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki kaleci, yaptığı tercihten dolayı da mutlu olduğunu söyledi: "Fenerbahçe'deki tutku çok büyük. Aynı Dinamo'daki gibi... Taraftarlar beni burada çok güzel karşıladılar ve beni kabul ettiler. Şimdilik çok güzel şeyler söyleyebilirim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

HEYECANLI

"İstanbul harika ve heyecan verici bir şehir. Zengin kültürü ve tarihi var. İstanbul'u tam olarak gezmeye fırsatım olmadı ama fırsat bulduğumda gezeceğim. Taraftarların yolda beni görüp fotoğraf çektirmek istemesi ve konuşma isteğinden dolayı çok memnunum. Türkiye'de futbol bir spordan daha fazlası. İnanılmaz bir tutku var. Avrupa şampiyonasında da elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz."