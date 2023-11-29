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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı sakat oyuncuların çokluğu zorluyor. Tecrübeli teknik adam, sürpriz bir isme görev verebilir. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:58
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası Avrupa sınavına hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kadro sıkıntısı artarak devam ediyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Djiku, Fred ve Becao'nun eksiklikleri uzun süredir teknik heyeti zorluyor. Deneyimli oyuncular yarınki kritik maçta da yer alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Bunun yanı sıra savunma oyuncuları Samet Akaydın ve Mert Müldür de Avrupa listesinde bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Karagümrük maçında darbe alan Ferdi Kadıoğlu da Nordsjaellan maçında büyük olasılıkla riske edilmeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal, Ferdi'nin boşluğunu doldurmak için formül arıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Bir süredir zorunlu olarak stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde gerçek pozisyonu olan sol beke geçerse bu kez savunmanın ortasına çözüm bulmak gerekecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Ferdi'nin sakatlığı yüzünden Oosterwolde sol beke geçerse teknik heyet orta sahadan bir ismi mecburen stopere çekecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Bununla beraber zaten sıkıntılı olan orta sahadaki taşlar da yerinden oynamış olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Savunmanın sağında Osayi Samuel'i görevlendirecek olan İsmail Kartal'ın Nordsjaelland deplasmanında 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'e forma verme ihtimali de bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Yusuf, Ludogorets deplasmanında ilk 11'de yer alırken, 90 dakika sahada kalmıştı.

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