FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası Avrupa sınavına hazırlanıyor.
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası Avrupa sınavına hazırlanıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kadro sıkıntısı artarak devam ediyor.
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Djiku, Fred ve Becao'nun eksiklikleri uzun süredir teknik heyeti zorluyor. Deneyimli oyuncular yarınki kritik maçta da yer alamayacak.
Bunun yanı sıra savunma oyuncuları Samet Akaydın ve Mert Müldür de Avrupa listesinde bulunmuyor.
Karagümrük maçında darbe alan Ferdi Kadıoğlu da Nordsjaellan maçında büyük olasılıkla riske edilmeyecek.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal, Ferdi'nin boşluğunu doldurmak için formül arıyor.
Bir süredir zorunlu olarak stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde gerçek pozisyonu olan sol beke geçerse bu kez savunmanın ortasına çözüm bulmak gerekecek.
Ferdi'nin sakatlığı yüzünden Oosterwolde sol beke geçerse teknik heyet orta sahadan bir ismi mecburen stopere çekecek.
Bununla beraber zaten sıkıntılı olan orta sahadaki taşlar da yerinden oynamış olacak.
Savunmanın sağında Osayi Samuel'i görevlendirecek olan İsmail Kartal'ın Nordsjaelland deplasmanında 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'e forma verme ihtimali de bulunuyor.
Yusuf, Ludogorets deplasmanında ilk 11'de yer alırken, 90 dakika sahada kalmıştı.