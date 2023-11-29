FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un Ferdi'yi takibe aldığını duyururken, Hollanda basını da bu girişimleri doğruladı.
Hollanda'nın önde gelen basın organları arasında yer alan "soccernews.nl", "Eski Hollandalı genç futbolcu, rüya gibi bir transfer yapıyor" başlığı ile duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Ferdi Kadıoğlu, performansıyla herkesi büyülemeye devam ediyor. Almanya'nın iki büyük kulübü Bayern Münih ile Borussia Dortmund, eski Hollandalı ile ilgileniyor."
"Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda rüya gibi bir transfere imza atabilir."