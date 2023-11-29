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FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'deki performansını A Milli Takım'a da taşıyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, iki dev kulübün daha listesine girdi. Alman ve Hollanda basını da milli futbolcuyu manşetlere taşıdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor.

Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un Ferdi'yi takibe aldığını duyururken, Hollanda basını da bu girişimleri doğruladı.

Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

Hollanda'nın önde gelen basın organları arasında yer alan "soccernews.nl", "Eski Hollandalı genç futbolcu, rüya gibi bir transfer yapıyor" başlığı ile duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi:

Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

"Ferdi Kadıoğlu, performansıyla herkesi büyülemeye devam ediyor. Almanya'nın iki büyük kulübü Bayern Münih ile Borussia Dortmund, eski Hollandalı ile ilgileniyor."

Avrupa basını Ferdi Kadıoğlu'nu yazdı: Rüya gibi transfer!

"Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda rüya gibi bir transfere imza atabilir."

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