FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de yaşanan kritik sakatlıklar takım kurgusunda sıkıntıya yol açtı.
Fenerbahçe'de yaşanan kritik sakatlıklar takım kurgusunda sıkıntıya yol açtı.
Özellikle savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar, rotasyonu sekteye uğrattı.
Stoper kurgusunda eli zayıflayan teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda sorun yaşadı.
Savunmada yaşanan sorun nedeniyle stoperde asıl mevkisi sol bek olan Oosterwolde ve Samet Akaydın görev yaptı.
Sarı-lacivertliler önemli futbolcularından eksik çıktığı birçok maçta puan kaybı yaşadı.
Sadece yaşanan puan kayıpları değil, oyun olarak da bir gerileme göze çarptı.
Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle arzu edilen oyunu sahaya yansıtamadı.
BECAO BİR SÜRE DAHA YOK!
Pendikspor maçında sakatlanan Becao, bir süre daha formasından uzak kalacak.
Tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan Brezilyalı stoperin ocak ortası gibi sahalara dönmesi öngörülüyor.
FRED SİVASSPOR'A YETİŞİYOR!
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred, formasına kavuşuyor.
Nordsjaelland maçı kadrosuna dahil edilmeyen yıldız orta sahanın Sivasspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
DJIKU BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA OLACAK!
Teknik ekip, Djiku'yu yüzde 100 hazır duruma gelmeden riske etmeyi düşünmüyor.
Başarılı savunmacıya Nordsjaelland ve Sivasspor maçlarında görev verilmeyecek.
Bir aksilik yaşanmaması halinde Ganalı savunmacı, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.