Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşanması teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını bozdu. Yıldız futbolcularından faydalanamayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıpları yaşadı. Süper Lig'de Sivasspor ve Beşiktaş ile kritik maçlara çıkacak olan Kanarya'da Djiku'nun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 13:35
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FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de yaşanan kritik sakatlıklar takım kurgusunda sıkıntıya yol açtı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Özellikle savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar, rotasyonu sekteye uğrattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Stoper kurgusunda eli zayıflayan teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda sorun yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Savunmada yaşanan sorun nedeniyle stoperde asıl mevkisi sol bek olan Oosterwolde ve Samet Akaydın görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Sarı-lacivertliler önemli futbolcularından eksik çıktığı birçok maçta puan kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Sadece yaşanan puan kayıpları değil, oyun olarak da bir gerileme göze çarptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle arzu edilen oyunu sahaya yansıtamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

BECAO BİR SÜRE DAHA YOK!
Pendikspor maçında sakatlanan Becao, bir süre daha formasından uzak kalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan Brezilyalı stoperin ocak ortası gibi sahalara dönmesi öngörülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

FRED SİVASSPOR'A YETİŞİYOR!
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred, formasına kavuşuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Nordsjaelland maçı kadrosuna dahil edilmeyen yıldız orta sahanın Sivasspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

DJIKU BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA OLACAK!
Teknik ekip, Djiku'yu yüzde 100 hazır duruma gelmeden riske etmeyi düşünmüyor.

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