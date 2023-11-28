Haberler Fenerbahçe IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

Son dakika spor haberi: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) önümüzdeki günlerde VAR hakkında kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda VAR yetkilerinin artması konusunun değerlendirileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

VAR, KORNERLERE KARIŞABİLİR!

Haberde, futbolun kural koyucu organizasyonu olan IFAB'ın; serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar gibi konulara da VAR'ın müdahale edebilmesi konusunda bir araya geleceği yer aldı.

IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

VAR, halihazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.

DİĞER
İhsan Yüce’nin kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın gizli kahramanlardandı...
İyi Parti'deki siyasi deprem ve CHP'nin "HEDEP" planı: Bu saatten sonra zor toparlanır
Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...
F.Bahçe'den G.Saray'a golcü çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İrfan Can'a şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif
F.Bahçe'den G.Saray'a golcü çalımı!
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN? | SKYMD halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
IFAB'dan devrim gibi karar! Kornerler ve ikinci sarı kartlar... IFAB'dan devrim gibi karar! Kornerler ve ikinci sarı kartlar... 10:10
ManU maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı ManU maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı 09:55
İrfan Can'a şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif İrfan Can'a şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif 09:36
G.Saray Man United maçı ne zaman? G.Saray Man United maçı ne zaman? 09:26
Fenerbahçeli Valerie Garnier onurlandırıldı! Fenerbahçeli Valerie Garnier onurlandırıldı! 09:21
Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında... Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında... 09:11
Daha Eski
Usta yorumcudan olay sözler! "Orta sahalar yolgeçen hanı" Usta yorumcudan olay sözler! "Orta sahalar yolgeçen hanı" 09:05
La Liga'da liderlik el değiştirdi! La Liga'da liderlik el değiştirdi! 01:39
Bologna evinde 3 puanı aldı! Bologna evinde 3 puanı aldı! 01:36
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 01:34
Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? 01:16
Çalımbay'ın transfer planı belli oldu Çalımbay'ın transfer planı belli oldu 00:54