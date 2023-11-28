Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde geri sayıma geçti.
Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde geri sayıma geçti.
Süper Lig ve Avrupa'da lider durumda olan sarı-lacivertliler, yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kanarya, milli ara sonrası kritik bir galibiyet aldı.
Yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapıyor.
Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası rotasyonu daralan sarı-lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.
Eksiklerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 3 mevkiye takviye düşünüyor.
Stoper, orta saha ve golcü transferi amaçlayan Fenerbahçe, operasyon için düğmeye bastı.
Orta saha mevkisinde eski gözdesi Rade Krunic'i gündemine alan Kanarya, bu kez transferde mutlu sona yakın.
İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Boşnak yıldız, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Rade Krunic'in ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.
Milan'da ilk 11'deki yerini kaybeden Krunic'in veda etmeyi ciddi anlamda düşündüğü iddia ediliyor.
FENERBAHÇE DEVREDE!
Çizme ekibinden ayrılacağı iddia edilen Krunic için Fenerbahçe'nin yeniden devrede olduğu kaydedildi.
BONSERVİSİ 5-7 MİLYON EURO CİVARI!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Milan'ı 5-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle ikna edebileceği belirtildi.
Rade Krunic'in Milan'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Boşnak futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.