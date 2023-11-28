Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe orta saha mevkisini Milan'ın yıldız futbolcusu Rade Krunic ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında İtalyan devinden ayrılması beklenen Boşnak oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Çizme basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Krunic'in bonservis bedelini duyurdu. İşte o rakam ve flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 17:22
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde geri sayıma geçti.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Süper Lig ve Avrupa'da lider durumda olan sarı-lacivertliler, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kanarya, milli ara sonrası kritik bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası rotasyonu daralan sarı-lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Eksiklerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 3 mevkiye takviye düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Stoper, orta saha ve golcü transferi amaçlayan Fenerbahçe, operasyon için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Orta saha mevkisinde eski gözdesi Rade Krunic'i gündemine alan Kanarya, bu kez transferde mutlu sona yakın.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Boşnak yıldız, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Rade Krunic'in ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Milan'da ilk 11'deki yerini kaybeden Krunic'in veda etmeyi ciddi anlamda düşündüğü iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

FENERBAHÇE DEVREDE!
Çizme ekibinden ayrılacağı iddia edilen Krunic için Fenerbahçe'nin yeniden devrede olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 5-7 MİLYON EURO CİVARI!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Milan'ı 5-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle ikna edebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Krunic transferini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Rade Krunic'in Milan'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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