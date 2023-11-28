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Fenerbahçe, Nordsjaelland maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe,UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 18:05
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Fenerbahçe, Nordsjaelland maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, perşembe akşamı deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu idmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın Danimarka'ya gidecek ve TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ta maçın son antrenmanını yapacak.

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