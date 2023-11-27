Haberler Fenerbahçe Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN | FB MAÇI CANLI TAKİP 👈

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Safir’de yüzleşme zamanı!
Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT'i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı
Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı"
Özbek'ten Timur'a bütçe yetkisi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldıza olay sözler! "Fizik olarak düştükçe düştü"
Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı"
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 27 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 KASIM SALI | Bu Salı BİM'de hangi ürünler indirimde?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 en düşük emekli maaşı yeniden hesaplandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Problemini çözmesi lazım" Çarpıcı sözler! "Problemini çözmesi lazım" 08:52
Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı" Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı" 08:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Kasım bugün kimin maçı var? 08:00
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
Daha Eski
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! 00:25
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! 00:25
Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" 00:25
200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 00:25
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! 00:25