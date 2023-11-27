Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.