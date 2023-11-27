MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu açıkladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki VAR konuşmaları...

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, basında iddia edilen Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki VAR konuşmalarını yalanladı.

Başkan İbanoğlu'nun açıklaması şöyle:

MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen dialog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.