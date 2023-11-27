Haberler Fenerbahçe "Karakterimizle kazandık"

"Karakterimizle kazandık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük karşısında zorlandıklarını ancak maçı kazanmasını bildiklerini söyledi: "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Baktığımız da milli takımlara 13 oyuncumuz gitti, bunlar 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Yine eksiklerimiz vardı. 1-0 geriye düştük ama oyuncularım ikinci yarı karakter koydular sahaya ve kazandık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Şu an için sakatlıklara rağmen oyuncu arayışımız yok. Devre arası takviyeler olabilir. Şu anda önceliğimiz Nordsjaelland maçı."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Karakterimizle kazandık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük karşısında zorlandıklarını ancak maçı kazanmasını bildiklerini söyledi: "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Baktığımız da milli takımlara 13 oyuncumuz gitti, bunlar 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Yine eksiklerimiz vardı. 1-0 geriye düştük ama oyuncularım ikinci yarı karakter koydular sahaya ve kazandık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Şu an için sakatlıklara rağmen oyuncu arayışımız yok. Devre arası takviyeler olabilir. Şu anda önceliğimiz Nordsjaelland maçı."

DİĞER
Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler
Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT'i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı!
Özbek'ten Timur'a bütçe yetkisi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı!
Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler eleştirisi!
İstanbul baraj doluluk oranı 27 Kasım 2023
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 27 Kasım
BUGÜN OKUL VAR MI? | 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? ⛄ 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! 00:25
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" 00:25
200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 00:25
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! 00:25
Dusan Tadic F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi! Dusan Tadic F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi! 00:25
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:25
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 00:25