"Karakterimizle kazandık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük karşısında zorlandıklarını ancak maçı kazanmasını bildiklerini söyledi: "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Baktığımız da milli takımlara 13 oyuncumuz gitti, bunlar 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Yine eksiklerimiz vardı. 1-0 geriye düştük ama oyuncularım ikinci yarı karakter koydular sahaya ve kazandık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Şu an için sakatlıklara rağmen oyuncu arayışımız yok. Devre arası takviyeler olabilir. Şu anda önceliğimiz Nordsjaelland maçı."