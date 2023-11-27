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Çilingir Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı, Karagümrük'e iki kez patladı takımını zirveye taşıdı. 35 yaşındaki maestro, 48'de penaltıdan eşitliği sağladı. 58'de de Szymanski'nin asistinde ağları sarsıp liderlik ateşini yaktı. Tadic, ligde 6 gole ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Çilingir Dusan Tadic

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük zaferiyle l iderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, kritik maça damga vurdu. Sırp yıldız, ilk yarıda vasat bir futbol sergilemesine rağmen 2. devrede sahne aldı. 48'de İrfan Can'a yapılan müdahale sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, ağları havalandırıp eşitliği sağladı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ DUBLE YAPTI

Eşitliği sağladıktan sonra galibiyet golü için bastıran sarı-lacivertlilerde 35 yaşındaki usta maestro, yine golle buluştu. 58'de kontratağa çıkan İrfan Can, pasında Szymanski'yi buldu. Szymanski'nin pasında Tadic topu boş ağlara gönderip Fenerbahçe'nin liderliğini ilan etti. Ligde 13 maçta 6 gole ulaşan Tadic, iki hafta önce 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçında 2 gol kaydetmişti. Bu sezon 2. Kez duble yaptı.

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