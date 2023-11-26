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İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabakanın 47. dakikasında Karagümrük kalecisi Dituro'nun İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı kararı çıktı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 20:31
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İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!

Fenerbahçe ile Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Sarı-lacivertliler, müsabakanın 47. dakikasında penaltı kazandı. Miguel Crespo'nun yaptığı ortaya kafa vurmak için yükselen İrfan Can Kahveci, Karagümrük kalecisi Dituro'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, bu müdahale sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Dusan Tadic fileleri havalandırmayı başardı.

İşte o anlar...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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