İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!

Fenerbahçe ile Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.
Sarı-lacivertliler, müsabakanın 47. dakikasında penaltı kazandı. Miguel Crespo'nun yaptığı ortaya kafa vurmak için yükselen İrfan Can Kahveci, Karagümrük kalecisi Dituro'nun müdahalesiyle yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, bu müdahale sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Dusan Tadic fileleri havalandırmayı başardı.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır