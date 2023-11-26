İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! "Başkan ile konuşuruz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Kanarya, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan Dusan Tadic'in golleriyle 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Karagümrük çıkıştaydı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik, 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Maalesef, bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. 1-0 geriden geldik, oyuncularım karakter koydu. Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğini anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Maçın başından sonuna kadar da takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederim."

"Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Ancak yine başkan ile konuşuruz. Şu anda tek önemli şey, dört gün sonra oynayacağımız Konferans Ligi maçı."