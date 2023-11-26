FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Djiku..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlıklar hakkında konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Oyuncularım, Adana Demirspor maçında güzel bir reaksiyon gösterdiler. Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum, iyi çalıştık. Karagümrük son haftalarda çıkışta ama kendi evimizde 3 puanı alarak devam etmek istiyoruz. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Sakat oyuncular hakkında konuşan İsmail Kartal, "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyor. İyi duruma geldikleri zaman Fred ve Djiku'yu kullanacağız." dedi.