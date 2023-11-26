FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.
Fenerbahçe; Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, ilk 19 resmi maçından galibiyetle ayrılarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.
Bu sezon ilk yenilgisini ligin 11. haftasında Trabzonspor maçında alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalan ve son 3 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, ocak ayında başta stoper ve orta saha olmak üzere pek çok bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle birlikte birçok ayrılık da yaşanacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Nijerya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'in hayalinin yeniden İngiltere'de forma giymek olduğunu yazdı.
Haberde; sezon başında Bournemouth'a transferinin gerçekleşmemesine oyuncunun üzüldüğü vurgulandı.
Devamında ise Brentford'un Osayi'yi takip ettiği bilgisi paylaşıldı.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.