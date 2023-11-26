Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesine giren Fenerbahçe'de ocak ayının başlamasıyla birlikte çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:17
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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Bu sezon ilk yenilgisini ligin 11. haftasında Trabzonspor maçında alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalan ve son 3 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Yönetim, ocak ayında başta stoper ve orta saha olmak üzere pek çok bölgeyi güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle birlikte birçok ayrılık da yaşanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Nijerya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'in hayalinin yeniden İngiltere'de forma giymek olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Haberde; sezon başında Bournemouth'a transferinin gerçekleşmemesine oyuncunun üzüldüğü vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Devamında ise Brentford'un Osayi'yi takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Nijeryalı yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesinden flaş transfer kararı! O ülkeye gitmek istiyor

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

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