Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:45
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İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacak.

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İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Karagümrük'ü yenerek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

15. RANDEVU

Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 24 gol atarken, Karagümrük 14 kez gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Kanarya, iç sahada 6 müsabakada rakip filelere 20 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geriden kalan 12 haftanın 11'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Edin Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ve Mame Thiam ile birlikte zirvede yer alıyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

OSAYI-SAMUEL CEZALI

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü. Osayi-Samuel, Karagümrük müsabakasında oynayamayacak.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Fatik Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İşte F.Bahçe'nin F. Karagümrük maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

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