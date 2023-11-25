İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacak.
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacak.
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Karagümrük'ü yenerek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.