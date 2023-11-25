Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. 13. hafta müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak. Becao ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel maçta süre alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise teknik heyetin kararına göre kadroda yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Seren Serengil'e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da saldırı
Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...
Beşiktaş'ta sakatlık krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...
F.Bahçe'den çarpıcı 25 Kasım mesajı!
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (25 Kasım Cumartesi)
KIŞ LASTİĞİ CEZASI 2023 | Binek, ticari araçlarda kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 11:43
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:35
Berke Özer'den Arda Turan itirafı! Berke Özer'den Arda Turan itirafı! 11:33
Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman? Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman? 11:29
Kayserispor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 11:22
Alperen yıldızlaştı Houston kazandı! Alperen yıldızlaştı Houston kazandı! 11:08
Daha Eski
Vissel Kobe ilk kez şampiyon oldu! Vissel Kobe ilk kez şampiyon oldu! 11:07
Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un... Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un... 11:00
F.Bahçe'den çarpıcı 25 Kasım mesajı! F.Bahçe'den çarpıcı 25 Kasım mesajı! 10:48
G.Saray'dan dev transfer harekatı! G.Saray'dan dev transfer harekatı! 10:23
Aslan'da yeni hedef belirlendi! 750 milyon... Aslan'da yeni hedef belirlendi! 750 milyon... 10:11
G.Saray - Alanyaspor maçı ne zaman? G.Saray - Alanyaspor maçı ne zaman? 09:52