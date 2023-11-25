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FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'de tecrübeli isimler, yönetimden yabancı antrenör isteğinde bulunmuştu. Takımın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de flaş bir talep yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:00
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçını da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Sarı-lacivertlilerde takım kaptanları Dzeko ve Tadic bir yandan takımı motive ederken bir yandan da yönetimle çeşitli görüşmeler yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Kısa süre önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Başkan Ali Koç'la görüşmüş ve İsmail Kartal'ın ekibine çok dil bilen yabancı bir antrenör katılmasını istemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

LIVAKOVIC DE YABANCI ANTRENÖR İSTEDİ

Bu kez Hırvat kaleci Livakovic de yabancı antrenör istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Deneyimli eldiven, kaleci antrenörü olarak Trabzonspor'dan gönderilen Sandro Zufic'i teknik ekipte görmek istediğini yönetime iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Livakovic, bu sezon Fenerbahçe kalesini 11 maçta korudu, 6 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Hırvat file bekçisinin sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten flaş istek! Trabzonspor'un...

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini 51 karşılaşmada korudu.

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