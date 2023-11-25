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"Bahane üretmeyin"

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Sadettin Saran, Şırnak’ta Atatürk Spor Salonu’nun açılışında gençlere, “Bahane üretmeyin, pes etmeyin” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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"Bahane üretmeyin"

Gençlere spor sevgisini aşılamak ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak hedefiyle Türkiye'nin her köşesinde spor salonları açarak gençliğin hizmetine sunan Saran Group, Cumhuriyetin 100. yılında 25. spor salonunu Şırnak'ta gençlere armağan etti. "Gençler Parkede" projesi kapsamında hayata geçirdiği spor salonunun açılış töreninde konuşan Sadettin Saran, yaptığı açılış konuşmasında gençlere şöyle seslendi: "Sevgili gençler, bahane üretmeyin, pes etmeyin, hep iyimser olun ve çok ama çok çalışın. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir, Cumhuriyet emeğin güvencesidir, Cumhuriyete sahip çıkın."

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