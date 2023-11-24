FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi önemli isimlerin sakatlığı bulunuyordu.
Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber geldi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilere sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Joshua King ve Emre Mor'dan müjdeli haber geldi.
Üç oyuncu, sakatlıklarını tamamen atlatırken, dün takımla birlikte çalışmada yer aldı.
Fred, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in ise tedavilerine de dün devam edildi.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder, henüz bekleneni veremedi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu, bu sezon 8 maça çıkarken 1 asiste imzasını attı.
Tecrübeli golcü Joshua King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 karşılaşmada süre aldı.
King, bu müsabakalarda 4 gol kaydederken 3 de asist yaptı.
Emre Mor ise bu sezon yalnızca 2 maçta görev aldı ancak skor üretemedi.