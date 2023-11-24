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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan 3 oyuncusundan iyi haber geldi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 08:57
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Sarı-lacivertlilere sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Joshua King ve Emre Mor'dan müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Üç oyuncu, sakatlıklarını tamamen atlatırken, dün takımla birlikte çalışmada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Fred, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in ise tedavilerine de dün devam edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder, henüz bekleneni veremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu, bu sezon 8 maça çıkarken 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Karagümrük maçı öncesi 3 müjde birden!

Tecrübeli golcü Joshua King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 karşılaşmada süre aldı.

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