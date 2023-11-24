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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Fenerbahçe'de, defansın göbeğinde kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal, kararını verdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:44
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Djiku'nun sakatlığının geçmemesi Samet Akaydin'e yaradı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Tecrübeli futbolcu, Karagümrük maçında Oosterwolde ile yine savunmanın göbeğinde yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Samet en son Kadıköy'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde yaptığı hatalar sonrasında taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Samet Akaydin, 343 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Tecrübeli defansın, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Samet Akaydin, 4 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Profesyonel futbol kariyerine İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Fenerbahçe'ye 12 Ocak 2023 tarihinde Adana Demirspor'dan transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Defans hattında stoper olarak görev yapan Samet Akaydin, 1.90 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.1 milyon euro...

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