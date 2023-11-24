FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le oynayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le oynayacak.
Sarı-lacivertliler rakibini yenerek liderliğini sürdürme peşinde.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın defans hattı da netleşiyor.
Djiku'nun sakatlığının geçmemesi Samet Akaydin'e yaradı...
Tecrübeli futbolcu, Karagümrük maçında Oosterwolde ile yine savunmanın göbeğinde yer alacak.
Samet en son Kadıköy'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde yaptığı hatalar sonrasında taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Samet Akaydin, 343 dakika süre aldı.
Tecrübeli defansın, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Samet Akaydin, 4 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
SAMET AKAYDİN KİMDİR?
13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor altyapısına geçti.
Fenerbahçe'ye 12 Ocak 2023 tarihinde Adana Demirspor'dan transfer oldu.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Samet Akaydin, 1.90 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.1 milyon euro...