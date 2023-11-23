Miguel Crespo: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nın Portekizli yıldızı Miguel Crespo, kulüp televizyonuna konuştu. Sezon sonunda şampiyon olacaklarını belirten Crespo, şunları söyledi: "Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Oynayacağımız maçları kazanabilmek adına çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.

Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; Bizler şampiyon olacağız. Buna gerçekten çok inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hiçbir taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Biz buna fazlasıyla inanıyoruz. Elbette ki bu süreç içerisinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın göstereceği desteğe çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Bizler takım olarak şampiyonluğu elde edebilmek için her şeyi yapacağız. Umuyorum ki sezon sonunda bunu onların da destekleriyle beraber gerçekleştireceğiz. Bize inansınlan yeter."

"AMACIM YARDIMCI OLMAK"

Crespo, kendi performansı için şunları söyledi: "Bir futbolcu daha çok süre aldığında, daha çok oynadığında fazlasıyla özgüvenli olur. Benim amacım, isteğim her zaman Fenerbahçe'ye, takımıma yardımcı olabilmek. Bunu da kalpten sağlamaya çalışıyorum."

"GALİBİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

"Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum ki başlangıçtan itibaren üst üste kazandığımız maçlar vardı. Ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor, maç da kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz, Fenerbahçe'yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Fenerbahçe'nin de hak ettiği şey budur."

"ZORLUK YARATIYOR"

Yoğun maç trafiğinde fizik olarak en iyi seviyeye gelmeye ve o seviyede mücadele etmeye önem verdiğine değinen Portekizli, "Bu kısa süre içerisinde maç oynama durumu biraz da komplike, biraz da zorluklar yaratmıyor değil. Çünkü bu süreç içerisinde bir sonraki maça hazır olabilmek için fiziğinizi daha iyi bir noktaya getirmeniz ve iyi bir şekilde istirahat edebilmeniz gerekiyor" dedi.

"TECRÜBE BİZE KALİTE KATIYOR"

Crespo, kadroda bulunan tecrübeli oyuncuların, takıma yaptığı pozitif etki içinse şunları söyledi: "Üçüncü sezonum ve çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Çok tecrübeli, çok fazla yetenekli, kaliteli, isim yapmış oyuncularımız var, buna hiç şüphe yok! Bu oyuncuların varlığı da takımımızın kapasitesini arttıran bir unsur."

"TÜRKIYE'Yİ BİLEMEZLER"

Üç sezondur Türkiye'de yaşayan Miguel Crespo, "Türkiye, beni çok fazla şaşırttı çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul, gerçekten çok kaliteli bir şehir. Türkiye'de bulunmayan insanlar buranın nasıl bir yer olduğunu fark edemez ve bilemezler" dedi.