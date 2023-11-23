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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'la sözleşme uzatma görüşmeleri başlıyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 07:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Kadrosuna, devre arası transfer döneminde takviyeler yapmayı planlayan Kanarya, bir yandan da iç transfere yöneldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Sarı-lacivertli kurmaylar, ilk hedef olarak Mert Hakan Yandaş'ı belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetimin bu görüşmede tecrübeli oyuncuya yeni sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Mert Hakan Yandaş da teklife sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 12 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Başarılı isim, bu maçlarda 4 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti. Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro...

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