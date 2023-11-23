FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişme!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Kadrosuna, devre arası transfer döneminde takviyeler yapmayı planlayan Kanarya, bir yandan da iç transfere yöneldi.
Sarı-lacivertli kurmaylar, ilk hedef olarak Mert Hakan Yandaş'ı belirledi.
Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetimin bu görüşmede tecrübeli oyuncuya yeni sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Mert Hakan Yandaş da teklife sıcak bakıyor.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 12 karşılaşmada görev aldı.
Başarılı isim, bu maçlarda 4 asiste imzasını attı.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.
2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti. Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro...