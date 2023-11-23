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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Miha Zajc ile görüşecek!

Son dakika spor haberi:Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tepki çeken Miha Zajc ile ilgili ayrılık iddiaları artmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefinde olan Zajc’a kol kanat gerdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Sloven yıldızla konu hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Miha Zajc ile görüşecek!

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Fenerbahçe'yle sözleşmesini ağustos ayında uzatan ve sezon başı kampı görmeden takıma katılan Miha Zajc, şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığı uğratmıştı. Fred'in yokluğunda görev alan ve yaptığı hatalarla sosyal medyada sarı- lacivertli futbolseverlerin gazabına uğrayan Sloven oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal, sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencisiyle özel bir görüşme yapacağı ve eleştirilere kulak asmamasını söyleyeceği belirtildi. Morali bozulan Zajc'ı motive edip takıma kazandırmak isteyen İsmail Kartal'ın bu toplantıyı idman öncesinde gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilmesini ve yerine transfer yapılmasını istiyor.

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