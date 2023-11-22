Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktör bizzat açıkladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktör bizzat açıkladı

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız isime sürpriz talip çıktı. O takımın teknik direktöründen bizzat açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:49
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Devre arası yaklaşırken sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Takviye yapılacak bölgeler belirlenirken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Ryan Kent, beklentileri bir türlü karşılaşayamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Kent'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

İstediği forma süresini alamayan İngiliz futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Rangers'a dönebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ
İskoç basınına açıklamalarda Kent hakkında açıklamalarda bulunan Rangers teknik direktörü Philippe Clement, "Kent'in takıma geri dönmesi güzel olabilir" sözleriyle bu transfere açık kapı bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

TARAFTARLAR DA İSTİYOR
Öte yandan İskoç taraftarlar da Ryan Kent'in takıma geri dönmesini istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

RANGERS'IN BÜTÇESİNİ AŞIYOR
Ancak, Kent'in sarı-lacivertlilerden aldığı ücret nedeniyle Rangers'a transferi zor görünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

İngiliz kanat oyuncusu, Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yaklaşık 2 milyon euro civarı yıllık ücret alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Bu ücret, İskoç ekibinin bütçesini aşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Ryan Kent, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7'si ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktörden açıklama geldi

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

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