FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'e sürpriz talip! Teknik direktör bizzat açıkladı

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Devre arası yaklaşırken sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
Takviye yapılacak bölgeler belirlenirken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Devre arası yaklaşırken sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
Takviye yapılacak bölgeler belirlenirken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.
Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Ryan Kent, beklentileri bir türlü karşılaşayamadı.
Kent'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İstediği forma süresini alamayan İngiliz futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Rangers'a dönebilir.
TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ
İskoç basınına açıklamalarda Kent hakkında açıklamalarda bulunan Rangers teknik direktörü Philippe Clement, "Kent'in takıma geri dönmesi güzel olabilir" sözleriyle bu transfere açık kapı bıraktı.
RANGERS'IN BÜTÇESİNİ AŞIYOR
Ancak, Kent'in sarı-lacivertlilerden aldığı ücret nedeniyle Rangers'a transferi zor görünüyor.
İngiliz kanat oyuncusu, Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yaklaşık 2 milyon euro civarı yıllık ücret alıyor.
Bu ücret, İskoç ekibinin bütçesini aşıyor.
Ryan Kent, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7'si ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.