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FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'nin iki önemli ismi Djiku ve Fred, sakatlıkları nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız isimlerin dönüşleri netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:46
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Milli araya lider giren Fenerbahçe, Süper Lig'e kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Sarı-lacivertlilere sakat oyuncularından da iyi haberler geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan gelen iyi haberler teknik heyeti sevindirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Karagümrük'e karşı sakatlığı tamamen geçen Fred ilk 11'de sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Serdar Aziz'in 10 gün sonra dönmesi beklenirken Djiku da bu haftaki idmanlara göre Karagümrük maçında forma giyebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Ganalı stoper için İsmail Kartal kararını cumartesi günü verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Özellikle Djiku ve Fred'in bu sezonki performansı dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

29 yaşındaki Ganalı stoper, çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Brezilyalı orta saha Fred ise 14 maçta 5 asiste imzasını attı.

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