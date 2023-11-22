FENERBAHÇE HABERLERİ - Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta...

Milli araya lider giren Fenerbahçe, Süper Lig'e kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.
Milli araya lider giren Fenerbahçe, Süper Lig'e kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilere sakat oyuncularından da iyi haberler geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan gelen iyi haberler teknik heyeti sevindirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Karagümrük'e karşı sakatlığı tamamen geçen Fred ilk 11'de sahaya çıkabilecek.
Serdar Aziz'in 10 gün sonra dönmesi beklenirken Djiku da bu haftaki idmanlara göre Karagümrük maçında forma giyebilir.
Ganalı stoper için İsmail Kartal kararını cumartesi günü verecek.
29 yaşındaki Ganalı stoper, çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetti.
Brezilyalı orta saha Fred ise 14 maçta 5 asiste imzasını attı.