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Fenerbahçe'den rekor forma satışı!

Fenerbahçe, bu sezon 150. günde 300.000 adet forma satışına ulaşarak rekor kırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 18:53 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 19:00
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Fenerbahçe'den rekor forma satışı!

Fenerbahçe, bu sezon 150. günde 300.000 adet forma satışına ulaşarak rekor kırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık.

Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!

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