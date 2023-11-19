Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
Yönetim, özellikle Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları üzerine savunmaya takviye yapma kararı aldı.
Meksika basını, Fenerbahçe için geçtiğimiz günlerde sürpriz bir iddia ortaya atmıştı.
Sarı-lacivertlilerin, Meksika 1. Lig ekiplerinden America'nın Uruguaylı stoperi Sebastian Caceres'i transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
Meksika kulübünün bir hafta içinde Fenerbahçe'ye cevap vereceği belirtilmişti.
Avrupa'yı hedefleyen Caceres'in de sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğu kaydedilmişti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da kulübeyi güçlendirmek için Caceres'e onay verdiği ifade edilmişti.
Öte yandan Meksika basınından yeni bir iddia daha geldi.
Fenerbahce'nin ilgilendiği Sebastian Caceres'e Napoli'nin de talip olduğu iddia edildi.
Haberde; 24 yaşındaki stoper icin iki kulübün ocak ayında teklif verebileceği vurgulandı. Sebastian Caceres, bu sezon 12 karşılaşmada görev 982 dakika gorev aldı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024'ün aralık ayında bitecek.
1.80 boyundaki genç stoper 4 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giydi.