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Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Sebastian Caceres ismi gündeme gelmişti. Meksika basını, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stopere ocak ayında teklif verebileceğini yazdı. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Kanarya'ya Avrupa'dan rakip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 10:31
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Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Yönetim, özellikle Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları üzerine savunmaya takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Meksika basını, Fenerbahçe için geçtiğimiz günlerde sürpriz bir iddia ortaya atmıştı.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Sarı-lacivertlilerin, Meksika 1. Lig ekiplerinden America'nın Uruguaylı stoperi Sebastian Caceres'i transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Meksika kulübünün bir hafta içinde Fenerbahçe'ye cevap vereceği belirtilmişti.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Avrupa'yı hedefleyen Caceres'in de sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğu kaydedilmişti.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da kulübeyi güçlendirmek için Caceres'e onay verdiği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Öte yandan Meksika basınından yeni bir iddia daha geldi.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Fenerbahce'nin ilgilendiği Sebastian Caceres'e Napoli'nin de talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Haberde; 24 yaşındaki stoper icin iki kulübün ocak ayında teklif verebileceği vurgulandı. Sebastian Caceres, bu sezon 12 karşılaşmada görev 982 dakika gorev aldı.

Fenerbahçe'ye Sebastian Caceres transferinde rakip çıktı!

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024'ün aralık ayında bitecek.

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