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Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 15:29
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Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya inen futbolcuların idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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