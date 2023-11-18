Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, yollarını ayırmayı planladığı Joshua King ve Ryan Kent'in alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:10
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Takımdan ayrılacak isimler de düşünüldüğünde bu sayının artabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Yönetim ise ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Geniş bir transfer listesi bulunan Fenerbahçe'nin yeni hedefi de belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

İşte o futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Performanslarıyla eleştirilen Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in yeni hedefi ise Portekizli sol kanat oyuncusu Jota.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun da takımdan ayılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, kulübünde oynama izni olmayan Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Benfica, Real Valladolid ve Celtic gibi takımların formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Jota için şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Suudi ekibinde 7 karşılaşmada boy gösteren Jota'nın sadece 1 golü bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Kulüp kariyerinde 206 maçta 46 gol ve 45 asist üreten genç yıldız, toplamda 91 gole katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

CELTIC'TE COŞTU

Fenerbahçe'nin istediği Jota, İskoç ekibi Celtic'te en iyi dönemini geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Jota 83 maçta 28 gol atarken 26 da asiste imza attı.

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