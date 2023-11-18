TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jota sürprizi!

Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.
TARİHTE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! DÜNYA DEVLERİ 3 YILDIZIN PEŞİNDE👀
Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.
Sarı lacivertliler yazın olduğu gibi ocak ayında da nokta atışı hamleler yapmak istiyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, özellikle yaşanan sakatlıklar sonrası 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.