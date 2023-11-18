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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, eski gözdesi Rade Krunic için son günlerde girişimlerini artırdı. İtalyan basını da sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir haber yayınladı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:28
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Haberde şu ifadelere yer verildi: Oyuncunun Milan'la sözleşmesi 2025'te bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Sözleşme yenileme görüşmeleri ise tıkanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Çünkü maaş konusunda anlaşmazlıklar var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Masadaki kartları değiştirebilecek tek şey var; o da, Fenerbahçe'nin Milan'a reddedemeyeceği bir teklif sunması.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

İtalyanlar, Milan'ın Ferdi'yi istediğini iki oyuncunun takas edilebileceğini de yazmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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