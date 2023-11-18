Fenerbahçe'de ilk hedef Krunic

Yaz transfer döneminde 6 numaraya takviye yapamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi devre arasında güçlendirmek için harekat başlattı. Hedefteki isim ise yine Rade Krunic... İtalyan basınından Tuttospor, Fenerbahçe'nin ocak ayında Boşnak yıldız için Milan'a teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı. Çizme medyası, Fenerbahçe'nin bu kez Krunic'i Milan'dan ayırmayı umduğunu duyurdu.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Oyuncunun Milan'la sözleşmesi 2025'te bitiyor. Sözleşme yenileme görüşmeleri ise tıkanmış durumda. Çünkü maaş konusunda anlaşmazlıklar var. Masadaki kartları değiştirebilecek tek şey var; o da, Fenerbahçe'nin Milan'a reddedemeyeceği bir teklif sunması." İtalyanlar, Milan'ın Ferdi'yi istediğini iki oyuncunun takas edilebileceğini de yazmıştı.