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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'ten müthiş performans!

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, Galatasaray’ın yere göğe sığdıramadığı Lucas Torreira ile Beşiktaş’ın 40 milyon euro değer biçtiği Gedson’u istatistiklerde geride bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'ten müthiş performans!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan İsmail Yüksek, performansıyla alkış alıyor. 24 yaşındaki oyuncu, ligin ilk 12 haftasındaki istatistikleriyle Galatasaray'ın yere göğe sığdıramadığı Lucas Torreira ile Beşiktaş'ın 40 milyon euro değer biçtiği Gedson Fernandes'i ezdi geçti. İsmail yüzde 89.5 ikili mücadele kazanırken, Torreira yüzde 58, Gedson ise yüzde 49'da kaldı. 24 yaşındaki oyuncu, defansif aksiyonlarda yüzde 95.7'lik oran yakaladı. Torreira yüzde 88, Gedson ise yüzde 57 başarılı oldu. Hücum pası yüzdesi İsmail Yüksek'te yüzde 91, Torreira'da 89, Gedson'da ise yüzde 66.7....

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