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Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarıın sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 19:07 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 19:11
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Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarıın sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli takımlara giden futbolculardan yoksun yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/2zlMzJChHo

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