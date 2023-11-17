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Ligde, Galatasaray’dan zirveyi devralarak milli araya lider giren Fenerbahçe, yapay zeka indeksine göre 3 bin 380 puanla ilk 12 haftanın en iyi takımı oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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En iyisi Fenerbahçe

Süper Lig'de oynadığı son iki maçında önce Trabzonspor'a yenilen ardından ise Adana Demirspor'la berabere kalan Fenerbahçe, tüm bunlara rağmen milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider girdi. 12 haftada topladığı 31 puanla lig tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan sarı-lacivertliler, comparisonatorun yapay zeka indeks puanına göre de 3 bin 380 puanla en iyi takım konumunda... Fenerbahçe'yi 3 bin 43 puanla Galatasaray takip ediyor. Üçüncü sırada 2 bin 683 puanla Beşiktaş bulunuyor. Adana Demirspor, 2 bin 525 puanla dördüncü olurken Trabzonspor ise 2 bin 172 puanla yedinci basamakta bulunuyor.

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