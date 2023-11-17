Cengiz'in planları Türkiye'de tutmadı

Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Antalyaspor maçında sakatlanmasının ardından iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncuyu sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eleştirmişti. Cengiz'e bir eleştiri de Fransa'dan geldi. "lephoceen. fr" adlı haber sitesi; "Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor" başlığı ile verdiği haberinde; Cengiz'in Fenerbahçe'ye fayda sağlayamadığını vurguladı.