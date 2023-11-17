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Cengiz'in planları Türkiye'de tutmadı

F.Bahçeli taraftarlar gibi Fransızlar da Cengiz Ünder'in performansını eleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Cengiz'in planları Türkiye'de tutmadı

Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Antalyaspor maçında sakatlanmasının ardından iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncuyu sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eleştirmişti. Cengiz'e bir eleştiri de Fransa'dan geldi. "lephoceen. fr" adlı haber sitesi; "Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor" başlığı ile verdiği haberinde; Cengiz'in Fenerbahçe'ye fayda sağlayamadığını vurguladı.

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