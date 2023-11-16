Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Rade Krunic oldu. Sarı-lacivertlilerin sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Boşnak yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:46
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TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Sezon başında hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Kanarya, ocak ayında da birkaç takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Başta stoper olmak üzere birçok bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin önceliklerinden biri de orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası alınan skorlar ve oyundaki düşüş sonrası orta saha arayışları hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Sarı-lacivertlilerin bu bölge için gündemindeki 1 numaralı isimse Rade Krunic...

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Fenerbahçe, Milan forması giyen yıldız futbolcuyu sezon başında da kadrosuna katmak istemiş ancak transferi gerçekleştirememişti.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay Krunic transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

"İSMAİL HOCA ÇOK İSTEDİ"

Başkan Koç, "Krunic'i İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Ancak Milan ayrılığa izin vermedi" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Milan ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Rade Krunic, İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

DZEKO İLE HABER GÖNDERDİ

Krunic, Milan'dan istediği teklifi alamayınca, İtalyan ekibiyle sözleşme uzatmama kararı aldı ve Fenerbahçe'ye Dzeko aracılığıyla haber gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda 30 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Boşnak futbolcu, gol ve asist katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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