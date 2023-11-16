TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'ten şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Sezon başında hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Kanarya, ocak ayında da birkaç takviye yapmayı planlıyor.
Başta stoper olmak üzere birçok bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası alınan skorlar ve oyundaki düşüş sonrası orta saha arayışları hızlandı.
Sarı-lacivertlilerin bu bölge için gündemindeki 1 numaralı isimse Rade Krunic...
Fenerbahçe, Milan forması giyen yıldız futbolcuyu sezon başında da kadrosuna katmak istemiş ancak transferi gerçekleştirememişti.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay Krunic transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulunmuştu.
"İSMAİL HOCA ÇOK İSTEDİ"
Başkan Koç, "Krunic'i İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Ancak Milan ayrılığa izin vermedi" ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Milan ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Rade Krunic, İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayamadı.
DZEKO İLE HABER GÖNDERDİ
Krunic, Milan'dan istediği teklifi alamayınca, İtalyan ekibiyle sözleşme uzatmama kararı aldı ve Fenerbahçe'ye Dzeko aracılığıyla haber gönderdi.
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda 30 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıktı.
Boşnak futbolcu, gol ve asist katkısı veremedi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.