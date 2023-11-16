Her yerde lider

Milli araya Adana Demirspor beraberliğiyle girmesine rağmen liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe, pek çok alanda da sarı-kırmızılılardan üstün durumda... Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibine birçok istatistikte üstünlük kuran sarı-lacivertliler, sadece rakip kaleye atılan şutta Aslan'ın gerisinde kaldı ancak bitiricilik olarak ise fark attı.

Rakip ağlara ilk 12 haftada 31 gol bırakan Fenerbahçe, en çok gol atan takım konumunda. Bu gollerin 19'u ceza sahası içinden kaydedildi. Ceza sahası dışından ise 3 kez fileleri bulan Fenerbahçe'nin diğer golleri duran toptan geldi. Sol ayakla F.Bahçeli oyuncular 10 gol atarken, G.Saraylı futbolculara ise 3 gol attı. Fenerbahçe 211 şutta rakip filelere 31 gol bıraktı. G.Saray 220 şutta 22 gol buldu.