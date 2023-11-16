Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Ara transfer döneminde ilk hedef Iheanacho olacak

Haberde, Iheanacho'nun Leicester City'nin en skorer oyuncusu olduğuna vurgu yapıldı ve kulübü devre arasında yıldız ismi ayrılmasına izin vermeye ikna etmenin zor olduğu belirtildi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin bu transfer için gizli bir stratejisinin olduğu aktarıldı.