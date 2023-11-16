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Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Ara transfer döneminde ilk hedef Iheanacho olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. İngiltere Championship kulübü Leicester City'nin yıldız forveti Kelechi Iheanacho, Kanarya'nın ara transfer döneminde listesindeki öncelikli isim olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 19:52 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 20:07
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Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Nijerya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ocak ayındaki bir numaralı transfer hedefi Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho olacak.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Haberde, Iheanacho'nun Leicester City'nin en skorer oyuncusu olduğuna vurgu yapıldı ve kulübü devre arasında yıldız ismi ayrılmasına izin vermeye ikna etmenin zor olduğu belirtildi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin bu transfer için gizli bir stratejisinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, Leicester City'nin yükseliş döneminde 16 maçta 5 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Leicester City'de başka hiç bir oyuncu Iheanacho kadar gol katkısı veremedi.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ihenacho'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin de hatırlatıldığı haberde 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle henüz sözleşme uzatmadığı ve bu detayın sarı-lacivertli kulübün harekete geçmesindeki temel nedenlerden biri olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Kelechi Ihenacho'nun geleceği belirsizliğini korurken,Fenerbahçe'nin transfer için ilk temsı kjurduğu ve Nijeryalı yıldız santrforun, Türkiye'ye transferini gerçekleştirmek için kapıyı açtığı bilgisi de haberde yer aldı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Nijerya basınına göre, sarı-lacivertli kulübün transferde elini kolaylaştıracak bir diğer faktor, yıldız forvetin menajerlik şirketi olan ROGON ile sarı lacivertli kulübün yakın bağlantısı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Şirketin Fenerbahçe ile ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor ve ROGON ile bu mevcut olumlu ilişkiler, transferin resmiyete dökülmesinde çok önemli bir faktör olacak.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ihenacho'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtilirken Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle daha düşük bir fayata oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Fakat yine de Premier Lig'e tekrardan çıkma konusunda kararlı olan Leicester City'i ikan etmenin zor olduğu vurgulanırken, transferin diğer zorlukları da başka problemler çıkarabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

IHENACHO'NUN İNGİLTERE KARİYERİ:

Leicester City formasıyla 224 maça çıkan yıldız futbolcu, 61 gol ve 35 asist ile oynadı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Leicester City'den önce Manchester City formasını da giyen Kelechi Ihenacho, City'le 64 maça çıkarken, 21 gol ve 8 asist üretti.

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